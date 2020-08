Reabren catedral de Oaxaca al público, tras varios meses de permanecer cerrada por la pandemia

-Solo abrirá con el 20 por ciento de la capacidad, a las personas que ingresan se les toma la temperatura, se sanitizan y se guarda la sana distancia

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Fueron varios meses los que permaneció cerrada la catedral metropolitana y fue este domingo cuando nuevamente abrió sus puertas a los feligreses, a pesar de que la entidad se mantiene en semáforo color naranja y las actividades religiosas continúan suspendidas, así como eventos que fomenten la aglomeración de personas.

La catedral abrió sus puertas para la misa dominical, con una capacidad del 20 por ciento, a los feligreses que acudieron se les tomaba la temperatura al entrar, se les aplicaba gel con alcohol y se les sanitizaba, además en los asientos se guardaba la sana distancia y algunas de ellas estaban clausuradas para evitar que hubiera personas muy juntas.

La catedral de la ciudad de Oaxaca es el primer centro religioso que reabre sus puertas, en el caso de la diócesis de Tuxtepec, dieron a conocer que están analizando la situación y podrían iniciar las celebraciones litúrgicas el próximo siete de septiembre.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario