Oaxaca se mantiene en semáforo naranja, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez continúan con alto número de contagios

-Se realizarán acciones en municipios de mayor contagio, entre ellos Oaxaca de Juárez, Huatulco, Tuxtepec y Huajuapan de León.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador del estado Alejandro Murat informó que la entidad se mantiene en semáforo color naranja por cuarta semana consecutiva, sin embargo hay municipios que aún tienen un alto número de contagios, en ellos dijo el mandatario, se realizarán acciones coordinadas entre las instancias de gobierno.

Los municipios que representan mayor número de contagios son Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Huatulco, Huajuapan de León, San José del Progreso, San Andrés Huayapam, San Sebastian Tutla y Abejones, en estas poblaciones se llevarán a cabo acciones como implementar brigadas de atención domiciliaria.

También se instalarán módulos para realizar pruebas rápidas de Covid, así como campañas de sanitización en zonas identificadas de contagio y en espacios de mayor concentración, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios y así disminuir la curva epidemiológica en estos municipios.

Murat Hinojosa dijo que pese a esta situación, la ocupación hospitalaria ha disminuido de manera considerable en las últimas semanas, al igual que el número de contagios, por ello reiteró el llamado de no bajar la guardia, así como continuar con el reto 40 días por Oaxaca, el cual consiste en el uso del cubre bocas de manera obligatoria en espacios públicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario