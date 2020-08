Lluvias dejan daños en Oaxaca

-Se tapa drenaje pluvial, reporte de caída de árboles, además de anegaciones de agua en vialidades.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Una fuerte tromba con granizo se reportó en la ciudad de Oaxaca y su área conurbada este fin de semana, que dejó daños diversos, al reportarse caída de árboles, encharcamientos e inundaciones, informó la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

De acuerdo al reporte emitido, la tormenta generó la caída de árboles, uno de ellos sobre un vehículo en la zona del periférico.

También se reportó la caída de un espectacular, encharcamientos e inundaciones en la zona del mercado de Abastos, y en el área conurbada, principalmente en la carretera internacional, tramo Santa Rosa Panzacola y Brenamiel, además de la avenida Central y ferrocarril y la carretera panamericana, donde se informó de vehículos atrapados.

Los daños de menos a mayores se registraron en la ciudad de Oaxaca, y en los municipios de Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y San Jacinto Amilpas.

Ante la contingencia la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) y la policía Estatal activaron un protocolo de apoyo a la sociedad civil, para ofrecer ayuda a los ciudadanos que reportaron afectaciones en sus viviendas y en sus zonas habitacionales a consecuencia de la tormenta.

En otros municipios también se habilitaron protocolos de ayuda, entre ellos Juchitán de Zaragoza en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde también se tapo el drenaje pluvial por la presencia de basura en las alcantarillas, que generaron encharcamientos y anegaciones de agua.

En tanto en la zona de la Costa, la capitanía de Puerto determinó restringir la navegación marítima a las embarcaciones menores y mayores por una actividad ciclónica en la zona que junto con una depresión provocaría exceso de humedad en la zona del litoral.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario