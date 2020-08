Fomentar el deporte, alternativa de salud: Irineo Molina

-Dona equipo para chapear campo de fútbol

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Fomentar el deporte es una una alternativa de salud, por ello el diputado federal Irineo Molina Espinoz donó un aparato para chapear el campo de fútbol a los jóvenes de la comunidad de Camelia Roja, acción que fue realizada con la presencia de las autoridades del ejido.

El diputado federal realizó la entrega acompañado de las autoridades del ejido.

