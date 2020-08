Este sábado se agregaron 76 nuevos contagios de COVID-19 en la entidad

-Los SSO reportaron una ocupación hospitalaria del 42.1%

-En las últimas 24 horas se contabilizan nueve muertes más, a causa del virus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de agosto de 2020.- Derivado del comportamiento de la pandemia por COVID-19 en la entidad, la red hospitalaria del sector Salud se encuentra con un total del 42.1% de ocupación, de esta cifra el 46.4% corresponde a camas de observación y el 32.2% con ventilador mecánico.



En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, la subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que este sábado 22 de agosto, por institución, los SSO registran 33.5%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) 71.4%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 16.7%, Sedena 48.2%, ISSSTE 47.5 %, IMSS 50.3%, IMSS Bienestar 26.3%, Pemex 25%, Semar 35.3 % y hospitales privados 37.5%.

En este sentido, aseguró que el personal médico continúa redoblando esfuerzos para atender de forma eficiente y lograr que las y los pacientes que evolucionan a las formas graves de la patología vírica recuperen su salud.



Asimismo, añadió que en el corte epidemiológico de este sábado se agregaron 76 nuevos casos en 26 municipios, con esta cifra se llega a un acumulado de 12 mil 954 personas que se han contagiado del virus desde el pasado 14 de marzo, de los cuales a la fecha se mantienen únicamente 560 activos.



Preció que también se tiene el reporte de 19 mil 275 pruebas que se han realizado para la detección de la patología vírica, 5 mil 499 ha sido negativas, 822 están como sospechosos y 11 mil 173 se han recuperado del padecimiento.



La funcionaria lamentó que hoy se sumaran a las estadísticas nueve fallecimientos más, por lo que se tiene un registro de mil 221 muertes a causa de la emergencia sanitaria en el territorio oaxaqueño.



Añadió que las localidades con mayor transmisión de la enfermedad se ubican en las localidades de: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, por mencionar algunas.



García Kavanagh invitó que ante síntomas respiratorios, la población debe llamar de manera inmediata a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por whatsapp al 951 297 57 41, donde personal médico dará seguimiento a cada caso.



Finalmente, exhortó a las y los oaxaqueños a revisar su Cartilla Nacional de Salud, para completar el esquema de vacunas de acuerdo a la edad, y proteger principalmente a los infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas; además de acudir con cubrebocas y respetar la sana distancia en las unidades médicas de primer nivel de atención, donde el personal de la institución también lleva a cabo las medidas sanitarias para evitar riesgos.

