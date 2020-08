Confirma MORENA reunión plenaria virtual, para la próxima semana

LA JORNADA

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados confirmó que su reunión plenaria, previa al inicio del periodo de sesiones ordinarias, se realizará jueves y viernes de la próxima semana de manera virtual y que será inaugurada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En el contexto de la emergencia sanitaria, Morena tendrá una reunión también remota con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el subsecretario Hugo López Gatell, y el asesor en enfermedades crónicas de la Organización Mundial de la Salud, Miguel Malo.

Otros integrantes del gabinete que participarán en la plenaria son María Luisa Albores, secretaria del Bienestar; Esteban Moctezuma, de Educación; de Hacienda, Arturo Herrera; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Asimismo, con Julio Alfonso Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística, y un representante del sector empresarial e industrial para el tema de los efectos económicos por el coronavirus.

Una mesa de trabajo específica sobre rendición de cuentas se llevará a cabo con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

El coordinador del grupo, Mario Delgado, confirmó que el primer punto a discutir será la reforma a la Constitución para que el Presidente pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por delitos de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Otro tema será la eliminación de fideicomisos, a partir de una nueva iniciativa de Morena, “para reorientar y hacer más eficiente el uso de esos recursos y sobre todo dirigirlos hacia lo que más importa en este momento, que es la atención a la salud y los efectos de la pandemia en el país”.

También se dará prioridad a la iniciativa, cuando se presente, de reforma al sistema de pensiones, a partir de la propuesta presentada en Palacio Nacional por el gobierno federal, empresarios y representantes sindicales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario