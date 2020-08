Bayern Múnich, campeón de la Champions League

Bayern Múnich consiguió esta tarde su sexto título de la UEFA Champions League al vencer uno por cero al París Saint-Germain con gol en solitario del francés Kigsley Coman al minuto 59 tras un gran remate de cabeza que venció a Keylor Navas.

Durante todo el duelo, la pelota fue para el equipo alemán dado que el PSG cedió el control y juegó al contragolpe, ambos equipos tuvieron jugadas peligrosas que exigerion la intervención de Navas y Manuel Neuer.

La primera jugada peligrosa del partido fue para los de Thomas Tuchel, Neuer se empleó a fondo y evitó la caída de su marco tras un buen intento de Neymar.

Robert Lewandowski no se quedó atrás y en una jugada inesperada, se dio la vuelta y con la derecha envió su disparo al poste combinado con el lanzamiento de Keylor Navas.

El duelo entró en un letargo y fue Coman el que le cambió la cara al encuentro después de un excelente centro de Joshua Kimmich, el francés colocó su remate al poste izquierdo de Keylor.

París Saint-Germain intentó hasta el final del encuentro pero no pudo vencer a un Neuer que tuvo una gran noche y a un Bayern Múnich que les cortó todos los circuitos.

