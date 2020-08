Unión de bares y cantinas de Tuxtepec piden destitución de directora del área

-Denuncian abuso de autoridad por detener sin justificación a meseras, aún cuando no están trabajando

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La unión de bares cantinas de Tuxtepec, piden la destitución de la directora del área en el gobierno municipal, por cometer supuestos actos de abuso de autoridad, demandan que ha detenido a meseras aún cuando no están laborando, incluso a unas de ellas las sacaron de un domicilio particular por la fuerza.

La dirigente del sindicato de bares y cantinas Rosalba Ramírez Miravete, comentó que esta situación ya se le hicieron saber al presidente municipal Noe Ramírez Chávez, quien les agendo una cita para los próximos días, en donde se abordará este tema pues señalan que el sector ha cumplido con las disposiciones que han determinado las autoridades durante la actual pandemia.

Algunas trabajadoras de los bares dieron a conocer el testimonio de los hechos, dos de ellas que trabajan en el bar la quinta comentaron que fueron detenidas en otro bar cuando se encontraban en calidad de clientes y a pesar de que en reiteradas ocasiones le preguntaban a los elementos de la policía municipal y a la propia directora de bares y cantinas sobre los motivos de su detención, no les informaron nada y se la llevaron a los separos.

Otras de ellos comentaban que se encontraba al interior de el domicilio particular de la dueña de un bar y sin una orden por parte de las autoridades, la Policía Municipal ingresó al domicilio y se llevó a dos de ellas, por tal motivo es que es la unión de bares y cantinas está exigiendo a la autoridad municipal la destitución de la titular de la dirección de bares cantinas y también piden que el juez municipal realice sus funciones, pues tardo varias horas en llegar para atender esta situación.

Otro dueño de un bar, lamentó que este tipo de situaciones se esté presentando en contra de las mujeres, debido a que en los últimos meses se han incrementado el número de delitos en contra de las féminas y señaló que la policía municipal actúa con más dureza en contra de las mujeres que cuando detienen a un hombre.

