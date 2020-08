Recibirá Oaxaca más de 300 mdp para obras de agua potable

-Firman Conagua y CEA convenio marco para garantizar más de 100 obras de agua potable, 75% en el sector rural y 25% en el sector urbano

-Lo anterior fortalece la política pública impulsada por el gobernador Alejandro Murat para garantizar el acceso a los servicios públicos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- Con una inversión superior a los 300 millones de pesos, los gobiernos de México y Oaxaca, representados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), signaron un acuerdo que plantea impulsar obras de agua potable y saneamiento en diferentes regiones de la entidad.

Este recurso se utilizará para la realización de más de 100 obras de agua potable, 75% en el sector rural y 25% en el sector urbano.

Así lo dieron a conocer los titulares de ambas dependencias, Miguel Ángel Martínez Cordero y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quienes enfatizaron que a pesar de la contingencia sanitaria, en ningún momento se tuvo el riesgo de perder esta inversión y que por el contrario, se aumentó en más de 14 millones de pesos, de acuerdo al proyecto original.

El titular de CEA recalcó que ha sido indicación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, atender la demanda de las comunidades y pueblos indígenas que reclaman obras de agua potable y saneamiento en sus comunidades.

Ramírez Puga agradeció a nombre del Gobierno de Oaxaca el apoyo del Gobierno de México, que ha dado un trato privilegiado a la entidad, pues este convenio supera las expectativas iniciales.

“Oaxaca no pierde recursos; el convenio nunca estuvo en riesgo y la mejor muestra es la disposición de ambos gobiernos por trabajar unidos”, recalcó el director de la Cuenca Pacífico Sur de la Conagua, Miguel Martínez Cordero.

