Nombran nuevos funcionarios en la Administración Municipal de Tuxtepec

-El Presidente Noé Ramírez Chávez tomó protesta a Víctor Ferrer Cruz como Tesorero Municipal, a Patricia Peralta Portugués como titular de la Jefatura de Ingresos y a Jesús Roberto Vargas Felidor en el cargo de Jefe de Egresos

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que la tarde del pasado viernes el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, aceptara la renuncia de quienes se desempeñaban como titulares de la Tesorería Municipal, Ángel Manzano Gonzáles; Dirección de Administración, Israel García Robles; así como de las jefaturas de Ingresos y Egresos, Víctor Ferrer Cruz y Efraín Méndez Gaspar, respectivamente este sábado por la mañana a propuesta del alcalde, el Cabildo tuxtepecano designó a Víctor Ferrer Cruz como nuevo Tesorero Municipal, quien ocupaba el puesto de Jefe de Ingresos Municipales.

Así también se asignaron los cargos de Patricia Peralta Portugués como nueva titular de la Jefatura de Ingresos, así como al contador Jesús Roberto Vargas Felidor como Jefe de Egresos del Ayuntamiento de Tuxtepec.

En la Sesión Extraordinaria de Cabildo, virtual, la Secretaria Municipal, Lucía Montes Hernández, dio a conocer oficialmente la renuncia de Ángel Manzano González, ante el pleno del Cabildo, siendo este cuerpo colegiado quien a propuesta del alcalde dio su anuencia para que Víctor Ferrer Cruz tomara a partir de hoy la responsabilidad de la Tesorería Municipal.

Tras la aprobación del Cabildo, y la toma de protesta al nuevo Tesorero Municipal, el Presidente Noé Ramírez afirmó que Víctor Ferrer Cruz es una persona que tiene lo capacidad profesional y experiencia para ocupar el cargo de Tesorero Municipal, que es un tuxtepecano que cursó su carrera profesional en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, en donde obtuvo su título como Licenciado en Contaduría, trabajó en empresas de la iniciativa privada, en el 2017 fue invitado a participar en la Administración Municipal por el extinto Presidente Fernando Bautista Dávila, ocupando el puesto de Jefe de Ingresos durante ese bienio y ratificado en el cargo por esta Administración.

Reconoció que como Jefe de la Oficina de Ingresos, Víctor Ferrer Cruz estableció programas para incentivar a la ciudadanía a cumplir con el pago de sus impuestos municipales y que está seguro en este nuevo cargo que asume lo desempeñará de la mejor manera, aplicando y resguardando los recursos que entran a las arcas municipales y que son los dineros del pueblo de Tuxtepec.

Al concluir la Sesión de Cabildo y ya contando con un nuevo Tesorero de la Administración Municipal, el Presidente Noé Ramírez Chávez también tomó protesta a la contadora Patricia Peralta Portugués, como nueva titular de la Jefatura de Ingresos y al contador Jesús Roberto Vargas Felidor, como Jefe de Egresos.

