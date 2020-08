Más de 800 mil muertes por covid-19 en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus ha matado ya a más de 800 mil personas en el mundo desde que brotó en China en diciembre, según un recuento a partir de fuentes oficiales.

En total, se registraron en el mundo 800 mil 4 muertes, de entre 23 millones 3 mil 79 casos declarados.

América Latina y el Caribe es la región más afectada, con 254 mil 897 fallecidos.

Más de la mitad de los decesos mundiales se produjeron en cuatro países: Estados Unidos (175 mil 416), Brasil (113 mil 358), México (59 mil 610) e India (55 mil 794).

El número de fallecidos debidos al covid-19 se ha duplicado desde el 6 de junio y se han registrado más de 100 mil nuevos decesos en 17 días, desde el 5 de agosto.

Entre el primer fallecido declarado oficialmente en China y la cifra de 400 mil muertos en el mundo pasaron 147 días. Para superar los 800 mil decesos, han bastado 77 días más.

América Latina y el Caribe, la región más golpeada con 254 mil 897 decesos y 6 millones 575 mil 960 casos, registró 17 mil 95 nuevos fallecimientos de covid-19 en estos últimos siete días, una cifra ligeramente más baja respecto a la de la semana pasada.

Le siguen Asia (8 mil 501), Canadá y Estados Unidos (6 mil 964), Europa (2 mil 550), África (2 mil 227), Oriente Medio (2 mil 188) y Oceanía (99).

En total, detrás de América Latina, Europa contabiliza 212 mil 533 muertos por 3 millones 681 mil 448 casos, Canadá y Estados Unidos (184 mil 516, 5 millones 749 mil 93), Asia (86 mil 288, 4 millones 410 mil 622) y Oriente Medio (33 mil 930, un millón 389 mil 619).

África, con 27 mil 319 decesos de entre un millón 169 mil 204 casos declarados oficialmente, sigue siendo el continente menos afectado, después de Oceanía (521, 27 mil 133).

Estados Unidos es el país que ha registrado más nuevos fallecimientos esta última semana (6 mil 927), por delante de Brasil (6 mil 835), India (6 mil 809), México (3 mil 702) y Colombia (2 mil 76).

Sin embargo, el ritmo de progresión del número de muertos en este periodo ha disminuido en México (-19%), Colombia (-7%), Estados Unidos (-5%) y Brasil (-2%). Ha aumentado en India, con + 5%.

Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 86 decesos cada 100 mil habitantes, seguido de Perú (83), España (62), Reino Unido (61), e Italia (59).

