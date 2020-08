Gobierno de Oaxaca, difunde Derechos Sociales a la población

-La campaña busca dar a conocer la importancia de que la población conozca sus derechos y pueda ejercerlos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de agosto 2020. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar (Sebien) y la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería, lanzó en días pasados una campaña dirigida a las y los habitantes de las 8 regiones del estado, para difundir y dar a conocer los Derechos Sociales de los cuales gozamos todas las ciudadanas y los ciudadanos, así como los medios por los cuales se puede tener acceso a ellos.

La titular de la Sebien, Yolanda Martínez López, indicó, que integrantes de la dependencia que tiene a su cargo, han realizado capacitaciones sobre este tema de manera directa a las y los presidentes municipales de zonas prioritarias del estado, así como a autoridades de los ayuntamientos e integrantes de los cabildos.

Aunado a lo anterior, Martínez López indicó que con el apoyo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), se han difundido estos mensajes que permiten a las y los habitantes del estado conocer sus derechos.

“De manera coordinada, con diversas dependencias del Gobierno de Estado, se refuerzan estas acciones mediante la entrega y distribución de material informativo que plasma de manera clara, cuáles son los Derechos Sociales de la población, así como la manera en la que éstos son garantizados por el Estado”, puntualizó Yolanda Martínez López.

En una primera fase, la Sebien capacitó a las autoridades municipales, así como a integrantes de los comités de las Cocinas Comedor Nutricional Comunitarias del DIF estatal, y personal que atiende directamente a la ciudadanía en estos municipios, para sensibilizarlos sobre la importancia de que la población conozca sus derechos y pueda ejercerlos, además de saber identificar los servicios derivados de los programas sociales que inciden positivamente, en el acceso a sus derechos sociales.

Cabe mencionar que estos derechos sociales los encontramos plasmados en la Ley General de Desarrollo Social que rige en nuestro país, entre los cuales destacan el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la salud, por mencionar solo algunos.

“Difundir los programas mediante los cuales el Estado garantiza el acceso a los derechos sociales contribuye a que estos programas cumplan el propósito de permitir a las y los oaxaqueños una mejor calidad de vida”, señaló el coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno del Estado, Francisco Vallejo Gil.

Con estas acciones, la administración que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, refrenda el compromiso de garantizar el acceso de la población a estar debidamente informadas e informados, de los programas y servicios que brinda el Estado.

