Confirma SSO un acumulado de 12 mil 878 positivos de COVID-19, 140 más que ayer

-Se identifican 35 municipios con casos nuevos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han contabilizado hasta este viernes 21 de agosto, 140 casos nuevos de COVID-19 en 35 municipios de la entidad, así como lamentablemente 10 defunciones.

La subdirectora de Innovación y Calidad de la institución, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que la cifra oficial asciende a un total de 12 mil 878 acumulados y mil 212 personas que han perdido la vida a causa del virus.

Enfatizó que actualmente existen 627 casos activos, de éste número 461 son residentes de Valles Centrales, 60 de la Mixteca, 44 de la Costa, 30 del Istmo, 24 de Tuxtepec y ocho de la Sierra.

Subrayó que se tienen 770 pacientes sospechosos en espera de resultados, cinco mil 454 negativos y 11 mil 039 recuperados, además este viernes la red hospitalaria presentó 43.2% de ocupación de camas de pacientes COVID-19.

De igual manera, especificó que los municipios con la mayor incidencia de casos positivos reportados en las últimas 24 horas son: Oaxaca de Juárez con 56, Santa Cruz Xoxocotlán con 11, Santa Lucía del Camino con ocho, San Agustín Yatareni seis, además de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Jacinto Amilpas y Ocotlán de Morelos que reportaron cinco casos cada uno, entre otros.

Detalló que del global de confirmados, cinco mil 814 son mujeres y siete mil 064 hombres; asimismo el 22% han requerido atención hospitalaria y el 78% han cursado el padecimiento en aislamiento domiciliario.

La subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, dijo que del personal del sector salud que ha dado positivo, 869 son de enfermería, 666 médicos y 609 trabajadores de otras áreas.

Respecto a las defunciones por distribución geográfica, mencionó que 583 corresponden a Valles Centrales, 231 a Tuxtepec e igual número en el Istmo, así como 72 a la Mixteca, 59 a la Costa y 36 en la Sierra; del global el 66% eran del sexo masculino.

Finalmente exhortó a la población a usar correctamente el cubrebocas, para evitar contagiar a otras personas, y desecharlo de manera responsable.

Especificó que antes de usar las mascarillas y al retirarlas, es importante lavarse las manos o aplicar gel a base de alcohol al 60%; además, antes de tirar el cubrebocas estos se deben romper o cortar las ligas sujetadoras y el frente, así como desecharlos en una bolsa amigable con el medio ambiente.

