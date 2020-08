Alertan por dos tormentas simultáneas en costas del Golfo de México

josecardanas.com

Dos tormentas tropicales, que se convertirían en huracanes a principios de la próxima semana, se dirigen hacia aguas de la costa estadounidense del Golfo de México de manera simultánea, en un extraño evento que podría causar daños al tocar tierra.

La última vez que dos ciclones entraron en la costa estadounidense del Golfo de México ocurrió en 1959, según meteorólogos entrevistados por Reuters, y solo ha habido un puñado de otras ocasiones en las que dos tormentas ingresaron a la zona simultáneamente.

En 1933, un huracán de categoría 3 y una tormenta tropical moderada azotaron a la costa estadounidense del Golfo, sin embargo no hay registros de dos huracanes en el golfo de México al mismo tiempo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario