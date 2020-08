Unen esfuerzos IEEPO y el ITO a favor de la actividad académica, científica y tecnológica

-Los directores de ambas instituciones, Francisco Ángel Villarreal y Fernando Toledo Toledo, firmaron un Convenio Marco de Colaboración

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- En la suma de esfuerzos y alianzas en materia educativa, los directores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal y del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), Fernando Toledo Toledo, firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica.

Lo anterior, con el objetivo de establecer las bases para realizar actividades conjuntas que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos e investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica y/o académica y publicaciones en los campos afines.

En su intervención, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, refrendó el interés del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en estrategias encaminadas a elevar el desarrollo social y educativo en el estado y especialmente generar sinergias que coadyuven al crecimiento, capacitación y formación de docentes y alumnos.

Agradeció la disposición de las autoridades del Instituto Tecnológico de Oaxaca para sumar fortalezas, compartir experiencias y aportar en la formación de personas competitivas. Ya que el plantel ha sido un referente en materia de educación superior en la entidad, además de contar con un reconocido prestigio.

En su oportunidad, el director del ITO, Fernando Toledo Toledo, dio a conocer que como parte del Convenio Marco de Colaboración, esta institución educativa dará acompañamiento mediante sus catedráticos y una plataforma digital, para ayudar a maestras y maestros de educación básica a desarrollar sus fortalezas y competencias. En una primera etapa serán capacitados 235 docentes de Escuelas Normales de la entidad.

El Instituto Tecnológico de Oaxaca, con 52 años de existencia, cuenta actualmente con una matrícula cercana a los siete mil estudiantes, nueve licenciaturas y cinco posgrados.

