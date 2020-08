Son alrededor de 30 los ambulantes sin permiso en Tuxtepec

-Los vendedores se instalan a las afueras del centro de la ciudad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmy Davis Santos, señaló que están implementando operativos para detectar al comercio informal, debido a que durante la contingencia vieron un incremento, siendo unos 30 los que han detectado hasta el momento.

Explicó que son los vendedores de fruta de temporada los que más han detectado en este operativo, y están ubicados en los alrededores del centro de la ciudad, por lo tanto primero les están haciendo exhortos y posteriormente en caso de no acatar el llamado, van a retirara.

Así mismo, pidió a los vendedores que no cuentan con un permiso para que no se instalen y así eviten que les retiren la mercancía.

En cuanto al centro de la ciudad, explicó que se realizó un operativo en el centro y que los vendedores ambulantes sí están siguiendo todas las medidas de sanidad, entre éstas la de la sana distancia.

De igual forma con el comercio formal también se les está exhortando para que no ocupen las banquetas exhibiendo sus productos, con la finalidad de no afectar al peatón, ya que hay casos en donde se tienen que bajar de la banqueta debido a que es imposible pasar por el lugar.

Con esto, puntualizó que se busca que haya un control en el comercio tanto formal como informal.

