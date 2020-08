Se prepara Diócesis de Tuxtepec para reabrir templos; podría ser el 7 de septiembre

-Del 24 de agosto al 6 de septiembre, será la etapa de preparación para posteriormente abrirlos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, la Diócesis de Tuxtepec anunció que del lunes 24 de agosto al 6 de septiembre, se realizará una etapa de preparación, esto es ensayar las indicaciones y procedimientos, para posteriormente abrir los templos.

Tras esta primera etapa de preparación, podría ser el 7 de septiembre que se reabran las parroquias, en caso de que los párrocos en coordinación con los habitantes de las comunidades lo decidan, todo bajo las medidas de sanidad.

Esta primera etapa de reapertura de los templos contempla la celebraciones eucarísticas dominicales y entre semana, solo con la participación de un 30%del total de los fieles, también se realizarán los bautismos sin festejos sociales, confesiones, atención a enfermos, platicas presacramentales para pequeños grupos, reuniones pastorales de coordinadores, aplicando todas las medidas de protección.

Así mismo, este comunicado contempla que las personas vulnerables como son los adultos mayores deben de permanecer en casa.

El comunicado firmado por el Obispo de la Diócesis José Alberto González Juárez, también llama a seguir con las indicaciones de sanidad, como es el uso del cubrebocas, la sana distancia evitar reuniones, el lavad frecuente de manos, el uso del gel antibalcerial, entre otros más.

Cabe hacer mención que desde el mes de marzo, la Diócesis de Tuxtepec suspendió las actividades en los templos para evitar la concentración de personas, lo que incluyó eventos espirituales, fiestas patronales, peregrinaciones, novenarios, pláticas presacramentales, catequésis infantil.

