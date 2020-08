Reporta SSO 622 casos activos de COVID-19, 124 son nuevos; suman 12 mil 738 acumulados

-La dependencia recomienda desechar los cubrebocas desechables, de manera segura y responsable

-En la semana epidemiológica número 26 en Oaxaca se contabilizan 127 casos de mordeduras de serpiente, importante inmovilizar al paciente y llevarlo a una unidad médica más cercana y no aplicar torniquetes, ni succionar la herida

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de agosto de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este jueves 20 de agosto, se han registrado 124 casos nuevos, que suman 12 mil 738 acumulados en toda la entidad.

Sostuvo que se han notificado 18 mil 947 casos, de los cuales cinco mil 398 han sido negativos, hay 811 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 10 mil 914 recuperados y se registran nueve defunciones que suman mil 202 fallecimientos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza ocho mil 343 casos confirmados y 577 defunciones; Tuxtepec mil 585 y 231 defunciones; Istmo mil 318 y 230 defunciones; Mixteca 737 y 71 defunciones; Costa 544 y 59 defunciones, y la Sierra 211 y 34 defunciones.

Los 124 casos nuevos se registran en 45 municipios, siendo los de mayor número el de Oaxaca de Juárez con 38, Miahuatlán de Porfirio Díaz siete, Santa Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León seis cada uno, Santa María Huatulco cinco, el resto tres, dos y uno.

Señaló que los 622 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 442, Mixteca 55, Costa 46, Istmo 40, Tuxtepec 28 y la Sierra 11.

Azamar Cruz dijo que de las mil 202 defunciones, el grupo de edad más afectado de 65 y más con 524; el de 50 a 59 años con 291 y de 60 a 64 años con 173. Por sexo, 792 son hombres y 410 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria global se tiene un 42.3%, y por institución los SSO con 30.1%, HRAEO 67.9%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, SEDENA 50.9%, ISSSTE 51.6%, IMSS régimen ordinario 51%, IMSS Bienestar 24.4%, PEMEX 41.7%, y SEMAR 41.2%.

De igual manera, señaló que en la utilización correcta del cubrebocas, como una medida de contención para el COVID-19, es importante asegurar su desecho, ante ello es importante lavarse las manos o aplicar gel a base de alcohol al 60% antes de tirarlo, quitárselo sujetando las cintas elásticas por detrás de las orejas evitando tocar el frente, asegurarse de romper o cortar las ligas de sujeción y el frente antes de tirarlo.

Asimismo, se debe procurar desecharlo en una bolsa amigable con el medio ambiente; si se utilizan tijeras para cortarlo, no hay que olvidar también lavarlas. Después de desechar el cubrebocas, es importante lavarse las manos con agua y jabón.

En su intervención, el médico especialista en medicina de emergencias adscrito al Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Ulises Pérez Cabrera, dio a conocer los accidentes ofídicos, que son causado por la mordedura de serpientes, y que en la semana epidemiológica número 26 en Oaxaca se contabilizan 127 casos de mordeduras, siendo el grupo de edad con mayor riesgo el de 15 a 44 años, siendo los hombres los más afectados.

Agregó que los sitios donde ocurren las mordeduras han sido los pies, tobillos, muslos, manos y cabeza, ante ello dijo que las manifestaciones clínicas son orificio de los colmillos, dolor, edema, incapacidad funcional, sangrado, náuseas, vómito, dolor abdominal y torácico, pérdida de la conciencia, y taquicardia.

Pérez Cabrera, dijo que es importante no aplicar torniquetes, no succionar el veneno, no ingerir alcohol, tampoco cortar la piel donde ocurrió el ataque, ni aplicar hielo; por lo que recomendó a la población que en caso de este accidente, es mantener en reposo a la persona, inmovilizar la extremidad y trasladarla al centro de salud o la unidad hospitalaria más cercana para que le apliquen el tratamiento de faboterapia.

