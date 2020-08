Participa Alejandro Murat en la videoconferencia “Nuevas perspectivas en la impartición de justicia”

-Agradeció a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a los participantes, por mantener la interacción con la ciudadanía y las instituciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de agosto de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguró la videoconferencia “Nuevas perspectivas en la impartición de justicia”, organizada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el Poder Judicial del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que contó con la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

En este encuentro virtual, el Mandatario Estatal destacó esta importante labor que fortalece –dijo- desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad hasta el juzgar con enfoque de género, pasando por los derechos de las personas que hablantes de lengua indígena, la defensa de los derechos de la mujer en el ámbito laboral y muchas otras resoluciones que han contribuido a que México sea un país más justo e igualitario.

De esta manera, Murat Hinojosa agradeció a la Ministra y a los participantes, por mantener la interacción con la ciudadanía y las instituciones, a fin de abordar temas que tienen relevancia en el marco de los procesos de cambio que se vive en el país, “los cuales pasan por transformaciones en la arquitectura jurídica nacional y que a la vez suponen retos para el Poder Judicial Federal”, señaló.

Asimismo, refirió que el Poder Judicial vive un momento diferente, pues hay desafíos trascendentes como los de superar inercias, fortalecer la transparencia y forjar una nueva identidad institucional; así como instaurar una nueva forma de administrar justicia y lograr consensos hacia rutas de cambio y modernización definidas por la honestidad, la transparencia y la contratación de los funcionarios con base a los principios de excelencia, profesionalismo y paridad de género.

“Porque en el fondo se trata de que el estado mexicano disponga de mayores capacidades para resolver los grandes problemas nacionales, se trata de recuperar la paz, la seguridad y el desarrollo, de fijar o establecer condiciones de equidad en los derechos, y dejar establecidas con claridad las responsabilidades y obligaciones que todos tenemos”, abundó Murat Hinojosa.

Además, el Jefe del Poder Ejecutivo resaltó que en días pasados, presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, una propuesta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para encontrar nuevas fórmulas que permitan tener un sistema de justicia eficiente, combatir la impunidad y privilegiar los derechos de las víctimas.

Por su parte, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, reconoció el interés y el trabajo del Gobernador de Oaxaca para fortalecer las instituciones que tienen encomendadas las tareas de procurar e impartir justicia.

Señaló que la videoconferencia se realizó con el objetivo de contribuir en mejorar la impartición de justicia en el país, pues en la actualidad este quehacer profesional exige un mayor compromiso, aunado por la problemática por la que pasa el mundo por el virus del COVID-19.

En su intervención, el titular del Poder Judicial del Estado, Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, señaló que esta época de cambios y transformaciones llevan a rediseñar las diferentes instituciones públicas, entre ellas la de impartición de justicia, la cual no debe quedar rezagada.

Aseveró que por ello, para enfrentar la nueva realidad social, sobre todo a partir de la contingencia sanitaria, la institución que preside ha dado un salto cualitativo en el empleo de las nuevas tecnologías, implementando el Registro Único de Notificación Electrónica en línea (RUNE), el buzón de demandas y promociones, el servicio de mediación en línea y el Centro de Respuesta Inmediata JusticiaTel, así como también se inició un programa de digitalización de expedientes.

El magistrado presidente, señaló que el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca ha propuesto una Reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que seguramente será analizada por expertos juristas y académicos, quienes alimentarán sin duda esta proposición que permitirá fortalecer el sistema de justicia.

Asimismo, el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, expresó que las Reformas a los Derechos Humanos en 2011, cambió el paradigma del Derecho en México e impulsó un nuevo sistema de procuración de justicia, con una nueva concepción en la función y actuación de Ministerios Público, ahora como motor de la política criminal del Estado.

En este sentido se refirió a la iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, afirmando que uno de los cambios necesarios en las fiscalías del país, es la inclusión del principio de paridad de género, de enorme relevancia para el Sistema de Justicia en México.

Finalmente, Vasconcelos Méndez aseguró que en la Fiscalía General se trabaja en una oficialía de partes virtual, la firma digital y un expediente electrónico. “La orientación de la institución es clara para nosotros: ya no se puede funcionar como antes de la pandemia”, concluyó.

En este acto también participó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Manuel Velasco Alcántara.

