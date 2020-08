Paga GCDMX mercancia a #LadyTacosdeCanasta; comparecen policías

Luego de que la historia de #LadyTacosdeCanasta, una comerciante que ingresó al Centro Histórico con una canasta para vender comida, se hiciera viral en Twitter, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México indicó que buscó a la afectada para establecer un diálogo y pagar la mercancía dañada.

Se gestionará que la afectada tenga acceso a los programas que ofrece el Gobierno capitalino, ya que se trata de una persona que por su condición de ser muxe pertenece a un grupo vulnerable”, se informó a través de un comunicado.

Además, con motivo de los hechos captados en video en el que elementos de la Policía Auxiliar pretendieron retirar a #LadyTacosdeCanasta –una persona muxe– que a bordo de su bicicleta vendía tacos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició procedimiento contra los agentes que excedieron sus funciones al pretender detener y confiscar la bicicleta en la que se expendían tacos de canasta.

Sin embargo, recordó que es instrucción del titular de la SSC invitar a retirarse a aquellas personas que vendan alimentos o mercancías en el Zócalo capitalino.

A través de su cuenta de Twitter, la SSC indicó que los elementos de la Policía Auxiliar que aparecen en el video fueron llamados a comparecer ante Asuntos Internos.

En redes sociales se volvió tendencia #LadyTacosdeCanasta tras difundirse el video en el que la comerciante denuncia que los policías que la rodean para sacarla del Centro Histórico.

Miren como llegan todos como si fuéramos rateros, como si fuéramos viles rateros”, grita la mujer muxe.

También les reclama a los uniformados que “no estoy robando, cu… estoy tratando de vivir”

