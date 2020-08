Normalistas continúan con protestas, ahora bloquearon ciudad administrativa



-Exigen un alto a la discriminación de los pueblos originarios

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes de las once normales del estado de Oaxaca se manifestaron alrededor de dos horas en las instalaciones de ciudad administrativa, quedando suspendidos de manera temporal todos los servicios y trámites que se llevan a cabo en el complejo de oficinas, los manifestantes comentaron que a la una de la tarde darán un posicionamiento sobre esta jornada de protesta.

Los normalistas portaban pancartas que decían: “en defensa de nuestros pueblos originarios”, “alto a la discriminación de los pueblos originarios”, una de las pancartas tenía errores de ortografía pues tenía escrito “noralismo” en lugar de normalismo y en otra, se aprecia que corrigieron un error ortográfico.

Los normalistas se han estado movilizando en los últimos días, debido a que pedían que el examen de admisión fuera presencial y no a distancia, luego de haberse realizado la evaluación, desconocieron los resultados del mismo y denunciaron que hubo varias irregularidades, entre ellas que algunos aspirantes no pudieron realizar el examen.

De manera particular la Escuela Normal Bilingüe e Interculturas de Oaxaca (ENBIO), menciona que el examen para los aspirantes a esta institución debe ser presencial, para comprobar que los aspirantes hablan alguna de las 16 lenguas maternas que existen en la entidad.

En el marco de esas movilizaciones, los normalistas realizaron actos vandálicos en las oficinas de la SEP en la colonia reforma de la ciudad de Oaxaca, ahí hicieron pintas, rompieron cristales y quemaron llantas, además de secuestrar unidades del servicio urbano para trasladarse a sus puntos de manifestación.

