No habrá medidores de agua individuales en Tuxtepec, serán sectoriales: CEA

-Reiteró el Titular de CEA que no se privatizará el agua en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la controversia que se ha dado en los últimos días por la instalación de los medidores de agua potable en los hogares del casco urbano de Tuxtepec, el Titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Oaxaca Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, dijo que podrían cambiar el proyecto y no instalar estos medidores domiciliarios.

Explicó que decidieron aclarar este punto, porque había la molestia de los ciudadanos de que el servicio de agua se iba a privatizar y que a su vez esto tendría un costo extra, por lo que reiteró que no se va a privatizar el agua, al contrario dijo que se van a enfocar en revisar el proyecto, el cual ya inició en el municipio.

Agregó que este proyecto podría modificarse sin afectarlo, por lo que no descartó cambiar los medidores caseros por medidores generales “que no generen preocupación”, además de que lo que buscan es que la ciudadanía esté tranquila.

Estos medidores ayudarán a que se conozca sobre el servicio que se recibe en cada uno de los hogares Tuxtepecanos, sí hay o no fugas, “estos medidores nos dan parámetros, pero si hay preocupación modifiquemos el proyecto”, puntualizó.

Por lo tanto en los próximos días se van a enfocar en la revisión de este proyecto que primordialmente es para el cambio de la tubería del casco urbano que lleva años sin rehabilitarse, y en el tendrá una inversión de alrededor de 50 millones, y que contempla beneficiar a más de 23 mil habitantes de la zona centro de la ciudad.

