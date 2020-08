México recibirá al menos 2 mil dosis de la vacuna rusa contra COVID-19 para iniciar pruebas: SRE

-El Canciller mexicano anunció desde ayer que expuso a su homólogo ruso el interés de México en aplicar la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 para tenerla “a la brevedad posible”.

sinembargo.com

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Rusia ofreció a México al menos dos mil dosis de su vacuna contra la COVID-19, llamada “Sputnik V”, con la finalidad de comenzar el protocolo de pruebas en la población.

Las vacunas serán puestas a prueba antes de finalizar el año, así lo dio a conocer el Secretario de Relaciones Exteriores luego de la reunión que sostuvo con el Embajador de Rusia, Víctor K. Koronelli.

“Hemos tenido pláticas con ellos (los rusos) desde hace algún tiempo y ayer se ofreció a México tener cuando menos 2 mil dosis de la vacuna para hacer su protocolo para empezar a probar en México, lo cual es muy buena noticia”, expresó el Secretario.

Ebrard manifestó el interés del Gobierno en sumarse a las pruebas clínicas de la vacuna a partir del intercambio de información técnica que tendrá lugar entre las autoridades sanitarias.

“Agradezco al Embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México”, dijo ayer el Canciller desde su cuenta de Twitter.

En el ensayo clínico también participarán voluntarios de otros países; “Sputnik V” es una vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología y la próxima semana iniciarán en Rusia los ensayos de la Fase 3 en 40 mil personas, según lo anunció este jueves el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev.

El Canciller mexicano recordó que la visión del Gobierno federal es que las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 deben ser bienes públicos de acceso universal.

El pasado 17 de agosto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Rusia, mejor conocida como la “Sputnik V”, demuestra su eficacia, él sería el primero en aplicársela en el país.

México se integrará a seis protocolos de Fase 3 de la vacuna contra el coronavirus; dos en China, uno en Estados Unidos; uno en Francia-Inglaterra, también para la producción de la vacuna de la farmacéutica AztraZeneca y Fundación Slim, y con Rusia.

