Mantiene CEPCO protocolos en Chiltepec, por daños generados por lluvias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), mantiene el operativo de apoyo a la población en la comunidad de San José Chiltepec, afectada por las lluvias de las últimas horas.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que, la noche de ayer las lluvias torrenciales provocadas por el canal de baja presión que interactúa con la humedad dejada por la onda tropical número 29 provocó afectaciones en 85 viviendas.

Como primer respondiente la autoridad municipal encabezada por Martín García Sánchez, y el Consejo Municipal de Protección Civil realizó los trabajos inmediatos en apoyo a las familias quienes permanecieron en sus hogares.

“Las familias determinaron quedarse e iniciar con la limpieza de sus casas, con apoyo de elementos de la policía municipal y de los integrantes del Consejo de Protección Civil, acción que concluyó en las primeras horas de este viernes”, dijo.

Amaro Cancino, señaló que se mantendrán los protocolos para dar la atención a este municipio de la Cuenca del Papaloapan. Así mismo explicó que las lluvias continuarán por el canal de baja presión centrado en el sureste de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario