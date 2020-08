Gobierno de Juchitán denuncia hostigamiento de CFE

-Señalan que CFE utiliza publicidad movil para que la ciudadanía y el ayuntamiento paguen o de lo contrario los amenazan con suspenderles el servicio

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.-El ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza denunció el su cuenta oficial de facebook, que Comisión Federal de Electricidad (CFE) está realizando una campaña de hostigamiento en contra la población y en contra del gobierno municipal, incluso la autoridad menciona que en el mes de julio la empresa paraestatal realizó dos cortes al servicio, como medida de presión para exigir el pago.

Esta situación afirma la autoridad municipal se dio a pesar de que existe un convenio entra ambas partes, además de que el ayuntamiento ya había realizado el pago correspondiente, quedando pendiente el pago del mes de julio, mismo que se realiza en el mes de agosto, asimismo el ayuntamiento menciona que durante la pandemia se han realizado los pagos, aún cuando las finanzas municipales se han visto afectadas.

Por esta situación enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Director de CFE Manuel Bartlett Díaz, para que tengan conocimiento de la situación y hagan algo al respecto para que esta campaña cese, ya que la situación económica de la población y del ayuntamiento es precaria debido a las afectaciones de la pandemia.

En el escrito piden al gobierno federal que la CFE debe ser más sensible en estos tiempos, además de reconsiderar sus tarifas públicas y sus acuerdos con los municipios que producen energía por medio de empresas eólicas, como el caso de algunas poblaciones del istmo de Tehuantepec, refieren que no pueden existir altas facturas en pueblos que generan una gran cantidad de energía eléctrica.

El escrito firmado por el Presidente Municipal Emilio Montero Pérez, finaliza diciendo que “la energía eléctrica tiene que ser un factor para el desarrollo de los pueblos, un elemento para mejorar las condiciones de vida de los municipios que aportan la materia prima principal que es el generoso viento istmeño.

