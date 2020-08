Fallece edil de Santiago Jocotepec por Covid

–Con él suman 5 presidentes municipales de Oaxaca, que han perdido la vida durante la pandemia

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat confirmó por medio de su cuenta de twitter que el Presidente Municipal de Santiago Jocotepec falleció a causa del Covid-19, sumándose a la lista de ediles que han perdido la vida durante la actual pademia en el estado de Oaxaca.

Este es la publicación que hizo el mandatario oaxaqueño: “Mis sinceras condolencias a familiares y amigos de Pedro Escárcega Pérez, quien fuera presidente municipal de Santiago Jocotepec; descanse en paz”.

Apenas el 18 de agosto se reportó el fallecimiento del edil de Matias Romero, también a causa del Covid, además de él han perdido la vida los presidentes municipales de San Baltazar Chichicapam, Florencio San Germán, de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila y de Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixes, Artemio Ortiz Ricárdez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario