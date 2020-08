Entregan 38 equipos de cómputo para fortalecer el trabajo en las seis Jurisdicciones Sanitarias y la UIES

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- Como parte del programa de fortalecimiento de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, llevó a cabo la entrega de 38 equipos de cómputo a las seis Jurisdicciones Sanitarias y a la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), los cuales ayudarán a reforzar el trabajo coordinado para hacer frente a la pandemia por COVID-19.

Cabe señalar que los 38 equipos serán destinados para las áreas de Vigilancia Epidemiológica, Enfermería, Atención Médica, Promoción de la Salud y Capacitación de las Jurisdicciones Sanitarias. Asimismo, se entregaron dos equipos para la UIES, herramientas de trabajo fundamentales para la implementación de estrategias y seguimiento de los programas preventivos en beneficio de las y los oaxaqueños.

El titular de los SSO, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, agradeció el trabajo y esfuerzo que han realizado a lo largo de la contingencia sanitaria, y dijo que a pesar de que ha bajado la ocupación hospitalaria a menos del 50%, “no debemos confiarnos, por el contrario, se deben reforzar las medidas de contención en cada una de las seis Jurisdicciones”, refirió.

Los equipos fueron recibidos por la jefa de la UIES, Argelia Julián Aquino; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales, Mario Martínez Rojas; de Tuxtepec, Moisés Montalvo Asprón; de la Costa, Yaneira Castellanos Nava; de la Mixteca, Hugo Luis Llaguno, y por parte de la Sierra, recibió el administrador, Martín Fuentes López.

En su intervención, el coordinador de Jurisdicciones Sanitarias, Said Vásquez Valle, agradeció el apoyo recibido que contribuirá en el trabajo diario en las regiones, además que ayudarán a dar respuesta oportuna a las necesidades existentes a causa de la pandemia.

