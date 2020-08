Encuentran muerto a joven desaparecido en Usila

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que concluyó el operativo de búsqueda de la persona desaparecida en la Cuenca del Papaloapan.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que el cuerpo de Ernesto I. J. de 24 años de edad, fue ubicado a un kilómetro y medio de la cabecera municipal de San Felipe Usila, sobre la afluente del río.

Indicó que esta mañana, personal de la Secretaría de Marina ingresó a la presa Miguel Alemán para realizar la búsqueda, la cual concluyó una vez que el cuerpo fue localizado. Cabe destacar que el helicóptero del Gobierno del Estado no pudo ingresar a la zona por la nubosidad en esta región.

Con la recuperación del cuerpo, se inicia el procedimiento de su entrega a los familiares y con ello concluye el operativo que inició el martes 18 de agosto, cuando la personas fue reportada como desaparecida por los familiares.

