Desaparece jovencita de 16 años en Tuxtepec, emiten ficha de búsqueda

-Se suma a las jóvenes que han sido reportadas como desaparecidas en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 15 de julio desapareció en la comunidad Agua Fría, perteneciente al municipio de Tuxtepec, la joven Mónica Santiago Raymundo de 16 años de edad, sin embargo la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, emitió apenas la ficha este jueves a más de un mes de que la joven fue vista por última vez.

El día que desapareció la joven vestía pantalón de mezclilla, así como una blusa color verde, además esta ficha la describe como de complexión delgada, estatura aproximada de 1.50, tez morena clara, ojos pequeños color café claro, cabello lacio y largo de color negro.

Así mismo se proporcionan los teléfonos de la Fiscalía para quien pueda dar datos sobre esta joven.

Cabe hacer mención que en este 2020, el tema de las jóvenes desaparecidas en este municipio, ha dado mucho de qué hablar debido a que algunas de éstas no han aparecido, pero también ha preocupado a las familias Tuxtepecanas el hallazgo de una fosa, en donde encontraron el cuerpo y restos óseos y que podrían ser de algunas de estas jóvenes, sin que hasta el momento sea confirmado por parte de la Fiscalía.

