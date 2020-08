Consumo local, alternativa para reactivar economía: Irineo Molina

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Para el diputado federal Irineo Molina Espinoza, es apremiante reactivar la economía de la región, a través del consumo local de lo que se produce en la zona, acción que permita a su vez generar circulante.

El diputado federal reconoció, que en el último año el cierre de comercios es una realidad que no se puede esconder, no obstante, la contribución ciudadana es importante para la reactivación económica.

De ahí la importancia de consumir lo que se necesita en casa en el mercado local, la tiendita, la tortillería, la panadería, la fonda y otros establecimientos más que sean de la localidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario