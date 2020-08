CATEM joven toma palacio municipal de Huajuapan de León, piden pago de brigadistas CONAFOR



-La autoridad municipal informó en un comunicado que ya se realizó el primero de cuatro pagos, mismo que está disponible en la tesorería

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de CATEM joven tomaron el palacio municipal de Huajuapan de León, para exigir el pago de las personas que trabajaron en las brigadas CONAFOR, así como aclarar la nómina de dicho personal, los manifestantes además bloquearon las vialidades de la cabecera, misma que mantienen en estos momentos.

Además de esta demanda, la organización pide justicia por la muerte de una menor de edad de nombra Brenda A., quien lamentablemente falleció cuando le cayó una estructura metálica en el parque Guelaguetza, asimismo exigen a la Presidenta Municipal Juan¡ta Cruz Cruz que informe sobre quien autorizó que se construyera una cisterna en el mercado Ignacio Zaragoza, situación que generó un conflicto con los locatarios.

Por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial del ayuntamiento de Huajuapan de León, la presidenta dio a conocer que no podía atender a los manifestantes, debido a que se encontraba en la ciudad de Oaxaca realizando unas actividades que habían sido agendadas con anterioridad.

En el documento explica que el tema de la cisterna del mercado Zaragoza fue tratado y resuelto de manera legal, en lo que se refiere a la menor fallecida, menciona que existe un acta levantada y firmada por el padre y la presidenta del DIF, respondiendo así a las peticiones de la familia.

En lo que se refiere al pago de los brigadistas de la CONAFOR, informó que ya se realizó el primero de cuatro pagos quincenales, comprometiéndose a que el resto está disponible desde el pasado miércoles en la tesorería municipal, para el pago correspondiente.

