Brote de covid-19 en Casa Hogar de Oaxaca, deja 3 fallecimientos

-El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca Oswaldo García rindió un informe de la situación en el albergue

Óscar Rodríguez / Oaxaca

El presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, aceptó que se reportó un brote de Covid-19 en la Casa del Adulto Mayor que opera el sistema DIF-municipal, y donde se reportó un contagio de 35 personas y cobró la vida de tres más.

“Tenemos la conciencia tranquila, hemos hecho hasta lo imposible para que las personas de ese lugar no fueran contagiadas y no se pusiera en peligro su vida”, dijo y agregó que desde el primer caso registrado se dio atención oportuna.

Subrayó que ante la enfermedad del coronavirus que se vive a nivel mundial, ninguna persona o institución está exenta de un riesgo de contagio.

“Quiero decirles que, aunque la respuesta de la Secretaría de Salud fue buena, incluso del mismo secretario de salud estatal Donato Casas, no hubo una capacidad para poder atenderlos, esa es la razón, no nos lo quisieron recibir, por lo que tuvimos que darles un tratamiento ya interno”, expuso García Jarquín en la sesión desarrollada de manera virtual.

Destacó, que servidores públicos municipales enfocaron esfuerzos para dar atención en la Casa Hogar Municipal a las personas contagiadas, lo que permitió salvar la vida de 28 personas.

El edil Oswaldo García Jarquín, detalló que existen dos hipótesis sobre el origen del brote en la Casa Hogar: la primera es que algún colaborador del recinto haya sido asintomático y al tener contacto con los usuarios contagió a una persona y, la segunda, que hasta el momento es la más probable, es que haya iniciado luego de que un usuario fue llevado a un hospital donde pudo contraer el virus, pues días después dio positivo al coronavirus.

Enfatizó, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez cuidar y velar por la salud de las y los usuarios de la Casa Hogar Municipal, acción que se ha asumido desde el primer día de su gobierno.

En tanto la regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Mirna López Torres, señaló que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ha actuado de manera responsable y cumplido, desde el primer momento, con todas las medidas sanitarias y protocolos para atender y proteger la salud de los asistentes de la Casa Hogar del Adulto Mayor a cargo del DIF Municipal.

López Torres, reiteró los esfuerzos de la administración municipal por preservar la salud, al subrayar que ha sido el DIF Municipal la institución que ha corrido a cargo de los gastos ocasionados por el fallecimiento de tres adultos mayores que recibían atención en ese lugar.

Añadió, que en el recinto se cumplen los protocolos correspondientes y que la mayor violación a los derechos humanos es por parte de los familiares de las y los usuarios que no han acudido a brindar atención a las personas adultas mayores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario