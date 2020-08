Suspenden fiesta patronal en Ciudad Ixtepec

-La iglesia permanecerá cerrada en su totalidad del 21 al 24 de agosto

Redacción

La tarde de este jueves, el Gobierno Municipal de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, informó a través de un comunicado que no se llevarán a cabo las fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor.

Esto, debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa la ciudad a causa del covid-19, por lo que el comité de festejos populares y el Sacerdote encargado de la Iglesia de San Jerónimo Doctor, valoraron la situación y se llegó a la determinación de suspender este año las festividades correspondientes.

Por lo que hacen conocimiento a la ciudadanía que quedará suspendido todo acto religioso y de carácter social para evitar en todo momento la concentración y movilidad de personas, y con esto evitar un mayor número de contagios.

Cabe mencionar que la iglesia permanecerá cerrada en su totalidad del 21 al 24 de agosto.

