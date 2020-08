“Runners Tux” invita a participar en la Carrera Virtual de Verano 2020, edición especial COVID-19

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la pandemia del coronavirus que se está viviendo en todo el mundo, muchas de las actividades fueron suspendidas y otras más se tuvieron que adaptar para que los participantes no se pusieran en riesgo, una de ellas son las carreras.

Adrián Arroyo, director de Runners Tuxtepec mencionó que el 11, 12 y 13 de septiembre estarán realizando la Carrera Virtual de Verano 2020, edición COVID- 19.

Las carreras virtuales se realizan básicamente con ayuda de la tecnología para hacer las actividades deportivas (caminar correr o andar en bicicleta) y lo registran en los relojes inteligentes u otros programas en sus dispositivos móviles.

Mencionó que las inscripciones ya están abiertas y se harán a través de redes sociales, donde se les asignará un número de registro y posteriormente la actividad la realizarán en la comodidad de su casa o un espacio abierto sin aglomeraciones y mandarán el registro de su actividad.

Los pasos a seguir son los siguientes: mandar mensaje a la página “Runners tux o al número de WhatsApp 2878895134, registrarte y pagar la inscripción que es una cuota de recuperación de $65 pesos con la cual tendrán derecho a una medalla y reconocimiento; una vez registrado, los días 11, 12 y 13 de septiembre tendrán que hacer su actividad y al terminar mandar su registro de entrenamiento con fotografía.

Las categorías para participar son: 4 kilómetros para jóvenes y adultos (correr, caminar o zumba); 20 kilómetros para jóvenes y adultos (bicicleta normal o fija); y para los niños serán de 1 kilómetro y 5 km respectivamente.

Los premios en esta ocasión son 100 medallas y reconocimientos para las primeras personas que se inscriban en cualquier modalidad; cabe destacar que se pueden inscribir de cualquier parte del país y del mundo; pero si son participantes foráneos tendrán que pagar el envió de la medalla.

Las medallas serán entregadas a partir del día lunes 14 de septiembre y se hará personalmente en el domicilio de los participantes en Tuxtepec Oaxaca, para evitar aglomeraciones.

Para finalizar, Adrián Arroyo comentó que este tipo de carreras virtuales no sustituyes a las carreras presenciales pero de deben adaptarse a esta modalidad; recalcó que las inscripciones se cierran el 6 de septiembre, pero que solo las 1ras 100 personas inscritas tendrán su medalla, para cualquier información pueden hacerlo a través de la página de Facebook “Runners Tux” y al número antes mencionado.

