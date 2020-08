Ricardo Anaya denuncia a Emilio Lozoya, por daño moral

El ex diputado panista Ricardo Anaya presentó en el Palacio de Justicia Federal una denuncia contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por daño moral luego de que éste señaló en su denuncia de hechos ante la FGR, que había recibido para sus aspiraciones políticas en Querétaro 6.8 millones de pesos por órdenes de Luis Videgaray.

En lo declarado por Lozoya, se indica que Ricardo Anaya tenía fuertes aspiraciones de gobernar Querétaro, pero enfrentaba un problema: su compañero de partido Francisco Domínguez, a quien «odiaba por corrupto».

De acuerdo con la declaración ministerial de Lozoya del 11 de agosto, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, pidió ayuda al entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray «lo apoyara en llegar a dicha gubernatura».

Ayer Anaya precisó que desde el 24 de julio que se mencionó su nombre en el caso de Emilio Lozoya ha dicho que tal señalamiento es falso.

“Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que precisó que no resiste el más mínimo análisis”.

