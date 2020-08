Policía de Tehuantepec tomó sus instalaciones, exigen destitución del director de la corporación

-Lo señalan de cometer abuso de autoridad hacia el personal y la ciudadanía, acoso laboral y sexual

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Elementos de la policía municipal de Tehuantepec tomaron su cuartel para exigir la destitución del director de la corporación, a quien señalan de cometer actos de abuso de autoridad hacia el personal y hacia los ciudadanos, además de acoso laboral y sexual hacia las mujeres de la corporación, situación que podría ser cierta, pues argumentan que en Salina Cruz varias mujeres policías están embarazadas de sus altos mandos.

Además piden que se les entregue equipamiento y uniformes para el personal, así como los comprobantes de pago de la nómina, dentro de sus exigencias se encuentra que les otorguen un seguro de vida y servicio médico de calidad, así como el pago del bono por la pandemia, mismo que afirman fue autorizado por el gobierno federal, mismo que al parecer se han embolsado los altos mandos.

Cabe mencionar que durante el 2020 las policías municipales de la región del istmo de Tehuantepec han denunciado muchas irregularidades, principalmente en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec y otros más.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario