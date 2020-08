Pese a amenazas, seguiré exhibiendo actos de corrupción: Diputado César Morales

-El legislador mencionó que se ha pedido que se beneficie a las empresas oaxaqueñas en lugar de empresas foráneas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local por el Partido del Trabajo César Morales Niño, dio a conocer durante la sesión del congreso oaxaqueño, que seguirá exhibiendo los actos de corrupción de manera pública, a pesar de recibir amenazas en las redes sociales, en dónde le dicen que también lo van a investigar.

En un escrito que leyó ante el pleno del poder legislativo, dijo que ha solicitado en varias veces información sobre las licitaciones que se hacen en la Comisión Estatal del Agua (CEA), pidiendo que se contrate a empresas oaxaqueñas para reactivar la economía, en lugar de otorgar los trabajos a empresas foraneas.

Morales Niño comentó que su intención es que no suceda lo mismo con la licitación para el saneamiento de los ríos atoyac y salado, en dónde la Secretaría del Medio Ambiente a cargo de Samuel Gurrión, otorgó la obra a una empresa de Coahuila, a pesar de que presentó el presupuesto más elevado y dejó fuera a empresas locales.

Agregó que Oaxaca está a punto de presenciar un cambio de rumbo, en el que se terminarán los privilegios y los intocables, tal y como está sucediendo a nivel nacional con la política que ha implementado el gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que ell legislador publicó en su cuenta de twitter un video en el que se aprecia a una persona tomando fotografía o videos del exterior de su vivienda, luego de exhibir actos de corrupción en la Comisión Estatal del Agua, que actualmente dirige Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.

