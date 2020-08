Noé Ramírez entrega apoyos para vivienda a policías municipales de Tuxtepec

-Más de 3 millones de pesos en beneficio de 112 elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal ratifica el compromiso de fortalecer la función policial y brindar mejores condiciones de vida a cada uno de los pilares que conforman esta institución, afirmó el Presidente Noé Ramírez Chávez, al hacer entrega de apoyos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, proyecto “Apoyos para la Remodelación, Construcción y Adquisición de Vivienda”.

El apoyo que se entregó fue por un monto total de 3 millones 142 mil 141 pesos con 20 centavos, repartidos entre 112 elementos, recibiendo cada uno de ellos la cantidad de 28 mil 054 pesos con 84 centavos.

El acto inició con un minuto de silencio en honor a quien fuera Presidente de Tuxtepec y mando de la Policía Preventiva Municipal, el contador Fernando Bautista Dávila.

En su mensaje, el alcalde tuxtepecano reconoció a las mujeres y los hombres que dedican su vida y su labor a ser policías, a mantener el orden y la seguridad en el municipio, con el riesgo que implica redoblar la vigilancia a raíz de la pandemia que afecta actualmente y que obliga a la población a mantenerse en casa.

“No debemos olvidar que ellos tienen que salir a cumplir con su deber, dejando a sus familias para velar por la seguridad de todos los habitantes de este municipio”, asentó el edil.

Noé Ramírez Chávez, señaló que: “contar con una vivienda digna nos brinda la certeza de que construimos un patrimonio sólido para nosotros y nuestras familias, es por ello que hoy nos reunimos en este acto, para retribuir en parte ese esfuerzo y dedicación que nos brindan día con día, porque sabemos que contar con una vivienda digna les dará la tranquilidad que necesitan para enfrentar ese enorme reto que es la seguridad pública de hoy”.

Recordó que en Tuxtepec está en marcha el proceso de dignificación del Cuerpo de Seguridad, para que también así se garantice la paz y la tranquilidad de los tuxtepecanos.

El munícipe, quien estuvo acompañado del Comisario Abimael Oscar Velasco Velasco, Ingrid Raquel Santos Íñiguez responsable del programa, así como por el Director de Gobernación Manuel Chang, expuso que la entrega de Apoyos para la Remodelación, Construcción y Adquisición de Vivienda a elementos operativos de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública es un granito de arena en este esfuerzo institucional de los 3 niveles de gobierno, por impulsar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y la Dignificación Policial.

Aseveró que es un reconocimiento del Estado Mexicano a la labor que desarrollan para proteger a las y los mexicanos.

Por su parte, el Policía Tercero, Víctor Valentín Morales, al agradecer este apoyo, reconoció el apoyo y trabajo que realizó el Presidente Fernando Bautista Dávila, siempre en la búsqueda de mejorar las condiciones del Cuerpo de Seguridad Municipal, de quien dijo murió en cumplimiento de su deber.

