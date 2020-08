Lluvias atrasan primer paquete de obras en Tuxtepec, solo hay 2 concluidas

-Las demás obras llevan un 50 y 60% de avance

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Obras de Tuxtepec Alfonso Clara Ortela, dijo que las lluvias atrasaron las obras del primer paquete de obras, mismo que fue aprobado en el mes de mayo pero debido a la contingencia iniciaron en el mes de julio.

En este primer paquete el monto a invertir es de 47 millones 674 mil 412 pesos con 61 centavos, distribuidos en la 44 acciones, de las cuales 40 son por contrato y 4 más por administración; sin embargo solo 2 han sido concluidas, y las demás llevan un avance de un 50y 60 %.

En lo que respecta a las obras por administración, se contará al personal de las comunidades y con esto apoyar en la economía de los habitantes

El Director puntualizó que la ley les permite retrasar los trabajos por situación ajenas como es el caso de las lluvias, sin embargo han estado informando en sus comunidades las obras que les corresponden y que se van a realizar próximamente.

A pesar de que son solo 2 obras las que están concluidas en este primer paquete, el pasado martes se aprobó el segundo paquete en el municipio de Tuxtepec, en donde se aprobaron 42 obras, lo que suman 86 obras autorizadas hasta el momento.

Cabe hacer mención que el atraso en la priorización y posteriormente en la aprobación de este primer paquete, fue debido a la contingencia por el covid-19, después hechos como la muerte del entonces Presidente Fernando Bautista Dávila, y a su vez las lluvias, provocaron que se atrasaran a un más estos trabajos.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario