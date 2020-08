INE multará a México Libre por 2.3 mdp

Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), organización encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón que busca convertirse en partido político, será multada por 2.3 millones de pesos, debido a aportaciones de personas no identificadas.

De acuerdo con el dictamen de fiscalización que será votado mañana 21 de agosto por el Consejo General del INE, el organismo impondrá una multa general de 4.4 millones de pesos a seis de las siete organizaciones con aspiración a ser partido político, por irregularidades en su financiamiento, reportaron medios nacionales.

La Unidad Técnica de Fiscalización señaló que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que se le aplicará una multa de 2.3 millones de pesos.

También incurrió en otras irregularidades, ya que no presentó muestras de servicios contratados, omitió la presentación de contratos de prestación de servicios y no presentó las credenciales de elector de los aportantes.

Además, el INE determinará si da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por este hecho.

OTRAS ORGANIZACIONES MULTADAS

A Grupo Social Promotor de México (antes conocido como Nueva Alianza) se le multará con 857 mil 985 pesos, ya que no reportó un gasto de 1.2 millones de pesos.

Fuerza Social por México recibirá una multa de 719 mil 178 pesos, ya que no acreditó el origen de 481 mil 875 pesos en donaciones en especie.

A Redes Sociales Progresistas se le impondrá una multa de 452 mil 612 pesos, tras no reportar gastos por concepto de honorarios y servicios para eventos por 573 mil 545 pesos.

El Partido Encuentro Solidario (antes conocido como Encuentro Social), por su parte, será multado por 90 mil 116 pesos. Súmate a Nosotros deberá responder con 10 mil 983 pesos.

