Hoy la cruzada es por la educación y en ella participamos todos: Francisco Ángel Villarreal

-A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Director General del IEEPO envía mensaje con motivo del inicio del ciclo escolar 2020-2021

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de agosto de 2020.- El próximo lunes 24 de agosto, en Oaxaca, al igual que en el resto del país dará inicio el ciclo escolar 2020-2021. Las clases y demás actividades académicas se retomarán a distancia para cuidar la salud y la vida de estudiantes, maestras y maestros, como es la prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Con este motivo, a nombre del Mandatario Estatal, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, compartió un mensaje grabado en video a la comunidad escolar, donde afirmó que “Hoy la cruzada es por la educación y en ella participamos todas y todos”.

Al dirigirse a docentes, directoras y directores, supervisoras y supervisores, trabajadores de apoyo a la educación, madres y padres de familia, tutores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, señaló que las maestras y los maestros son insustituibles, la fuerza del proceso educativo, ejemplo de responsabilidad, trabajo y amor a la profesión de enseñar por vocación.

Destacó que junto con ellos, las autoridades municipales y escolares, padres de familia, estudiantes, la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Esteban Moctezuma Barragán y el Gobierno del Estado a través del IEEPO, trazan la ruta para una buena educación en estos tiempos de pandemia y confinamiento.

Ángel Villarreal enfatizó que en esta fase a distancia del ciclo escolar 2020-2021, la herramienta principal serán los libros de texto gratuitos y el uso de herramientas tecnológicas y pedagógicas que estén al alcance de las maestras, maestros y sus alumnos como son: las televisiones y radios estatales, internet, periódicos murales, narrativas locales, cuadernillos y toda aquella que pueda surgir de la vasta experiencia de los docentes de Oaxaca.

Resaltó que el apoyo de los padres de familia en esta primera etapa, será también fundamental, por lo cual agradeció su paciencia. “El gobierno que encabeza Alejandro Murat y para el Gobierno Federal que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero es la vida y la salud, por eso no se regresará a clases presenciales, hasta que el semáforo esté en verde y estemos de acuerdo todo quienes formamos parte del proceso educativo”, manifestó.

El Director General del IEEPO convocó a consolidar las actividades de la educación a distancia, superando las limitaciones que tenemos presentes, a través de nuestras fortalezas como el trabajo colaborativo, la familia, la empatía y la solidaridad. “Juntos por la salud y la educación de nuestras familias, saldremos adelante”, finalizó.

El Ciclo Escolar 2020-2021, que concluirá el 9 de julio de 2021, se apoyará en el programa a distancia “Aprende en Casa II”, cuyos contenidos se transmiten en los canales 9.1 y 9.2 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). También como herramientas adicionales se cuenta con la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”, materiales en la página web institucional y en plataformas digitales.

