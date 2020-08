Entregarán universidad bienestar de Valle antes del 28 de agosto; previo al inicio de clases

-Asegura el encargado que pese a que llevan 90% de avance, hay confianza que se entregue este proyecto en tiempo y forma.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El proyecto de construcción de la Universidad Bienestar en el municipio de Valle Nacional continua a marchas forzadas, debido a la cercanía del inicio de clases sin embargo, no ven complicaciones para entregarlo en tiempo y forma, así lo detalló el ingeniero Luis Ameca encargado de la infraestructura de este proyecto.

Y es que a pesar de que llevan un 90% de avances dijo que será un hecho que se entregue la obra este 28 de agosto, fecha en que dan inicio las actividades educativas, en especialidad de Medicina Integral Comunitaria.

Así mismo explicó, que para él fue un reto sacar este compromiso debido a que llegó cuando la obra ya había empezado, sin embargo comentó que el mal tiempo fue uno de los factores para que se retrasarán los trabajos de construcción. Enfatizó que ya es un hecho que entregará este trabajo para que los estudiantes no pierdan clases, por lo que dijo que ya se contará con la infraestructura básica como son aulas y sanitarios, mientras que posteriormente se le dará continuidad al auditorio, antes de culminar esta primera etapa.

Aunque aún no se ha confirmado la presencia del Gobierno Federal, se comenta que podría ser el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien esté presenta para el acto de inauguración con el inicio de las actividades escolares.

Mientras tanto las autoridades involucradas como el comité de construcción, el comisariado ejidal y hasta el mismo municipal, se han mostrado herméticos con las actividades a seguir, sin embargo se espera que en los próximos días den a conocer las acciones que se tomarán, previo al inicio de clases en la Universidad de Valle Nacional.

