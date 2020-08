Detienen a 30 personas en Huatulco por desacatar medidas

-Entre los detenidos se encontraban residentes de Huatulco, así como extranjeros y habitantes de la Ciudad de México.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado fin de semana, 30 personas fueron detenidas por las autoridades de Santa María Huatulco al no cumplir con las medidas establecidas por el Gobierno Municipal, así lo mencionó la síndico Municipal, Ana Vázquez.

Estas personas fueron detenidas debido a que no portaban el cubrebocas, y entre ellos se encontraban residentes de Huatulco, así como extranjeros y habitantes de la Ciudad de México.

Asimismo, la síndico explicó que algunos ya cumplieron su sanción pagando la multa correspondiente, otros con el arresto y para algunos ya se está programando el trabajo comunitario, que será la sanitización de espacios públicos como pueden ser en miradores, parques, mercados, así como también se les asignarán unas horas en los filtros sanitarios para concientizar a los ciudadanos.

Cabe mencionar que en Santa María Huatulco, el cabildo tomó la decisión de hacer obligatorio el uso de cubrebocas ante el alza de contagios registrados recientemente y en caso de no acatar las medidas establecidas deberán cumplir con una sanción correspondiente.

Así como también han implementado otras medidas como es el cierre de bares y cantinas que funcionen en cualquier punto del municipio, ya que no han respetado las condiciones establecidas, se han detectado conglomerados de personas y no se acatan las medidas sanitarias.

En el caso de no acatar dicha orden las sanciones irán desde servicio a la comunidad, multas con un mínimo de 3 mil pesos, o bien la suspensión de actividades, clausura y arresto por hasta 36 horas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario