Continúa activa la pandemia en Oaxaca, importante mantener las medidas de protección: SSO

-Se reportan 57 casos nuevos de COVID-19, para un acumulado de 12 mil 614

-Exhorta SSO a usar cubrebocas de manera adecuada

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de agosto de 2020.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportaron este miércoles 19 de agosto, 23 nuevos fallecimientos, así como 57 contagios confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que los casos acumulados de la enfermedad son 12 mil 614.

En el informe de este miércoles, la subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, Rosa Lilia García Kavanagh, indicó que han contabilizado cinco mil 312 casos negativos, 843 sospechosos, mil 193 decesos y actualmente se tiene a 578 activos.

“La ocupación hospitalaria en la entidad se encuentra en 42.8%; y según las estadísticas hay un total de 10 mil 843 oaxaqueñas y oaxaqueños que se han recuperado del nuevo coronavirus”, precisó la funcionaria.

Agregó que al corte epidemiológico, 23 municipios reportaron nuevos contagios, entre los que sobresalen: Oaxaca de Juárez con 23, Santa María Atzompa con siete, Santa Cruz Xoxocotlán cinco y Santa Lucía del Camino cuatro.

En tanto, a la distribución geográfica del curso de la pandemia, Valles Centrales registra un global de ocho mil 265 positivos, de los cuales 571 son defunciones y 397 sospechosos; Tuxtepec mil 582, 231 muertes y 150 sospechosos; Istmo mil 306, 228 pérdidas fatales y 109 sospechosos; Mixteca 720, 70 personas han perdido la vida y 85 sospechosos; Costa 531, 59 decesos y 71 sospechosos; y finalmente la Sierra 210 casos, 34 muertes y 31 personas están en espera de resultados.

Del total de pacientes acumulados, cinco mil 706 son mujeres y seis mil 908 hombres; el 48% de personas con diagnostico positivo pertenece al grupo de 25 a 45 años de edad.

En comparación a la incidencia de mortalidad –dijo- el grupo de edad más afectado es de 65 y más años con 516 muertes; según los datos oficiales han muerto al día de hoy 788 hombres y 405 mujeres, es decir, que el COVID-19 presenta mayor letalidad en el sexo masculino con el 66% del total de pérdidas fatales.

García Kavanagh refirió que las comorbilidades asociadas a los decesos son: en el 38.8% diabetes, 36.5% hipertensión arterial y 27.2% obesidad.

Finalmente, exhortó a la población a usar cubrebocas de manera correcta, lavarse las manos con agua y jabón, así como mantener las medidas de protección sanitaria en todos los grupos de edad, y principalmente quedarse en casa, si no es necesario salir.

