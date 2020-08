Confederación Libertad se manifiesta en carreteras de Oaxaca, exigen repartición equitativa de obras

-Señalan a Francisco García “Paco pizza” como socio de la CATEM y a Vera Salinas de beneficiar a esta agrupación con obras

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Trabajadores materialistas, transportistas y piperos adheridos a la Confederación Libertad, realizan un bloqueo en las carreteras Oaxaca-Istmo y Pochutla-Puerto Escondido, debido a que no están siendo considerados en los trabajos de la construcción de las carreteras Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec.

Los manifestantes afirman que desde hace tres años han solicitado un reparto equitativo de la obra pública que construye el gobierno del estado, por ello es que decidieron movilizarse de esta manera para hacer presión a las autoridades y es que señalan a José Manuel Vera Salinas de imponer una regla en la que “trabaja quien tiene el contrato”.

Agregaron que esta regla se impuso al inicio de la actual administración estatal y el encargado de mantenerla vigente es Fracisco García, a quien señalan de usurpar funciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se encarga de “repartir” la obra pública del estado, operando desde la secretaría particular del gobernador.

Además señalan a Arnulfo Carrasco, quien afirman está ligado al asesinato de dos dirigentes sindicales de la Confederación Libertad , de esta manera comentan los manifestantes, no se está respetando el acuerdo entre sindicatos de repartir de manera equitativa las obras, situación que ha prevalecido durante décadas en la entidad.

De todos ellos la Confederación Libertad se refiere a Francisco García como socio de la CATEM, quien a decir de ellos, ha sido el mayor beneficiado con obra pública.

