Buscan en Loma Bonita, sectorizar la red de agua potable

-No contempla medidores, si no la rehabilitación y sectorización de los pozos

Loma Bonita, Oaxaca.- Integrantes de la Comisión Estatal del Agua (CONAGUA), visitaron el municipio de Loma Bonita, con la finalidad de tratar el proyecto que se tiene contemplado hacer que es la sectorización de la red del sistema de agua potable.

El “Proyecto hidráulico de Sectorización de la Red del Sistema de Agua Potable de la cabecera Municipal” ya fue gestionado ante el gobierno estatal, por lo tanto ya realizaron un recorrido técnico de inspección por los múltiples pozos de agua que se encuentran en la ciudad, con la finalidad de ver la viabilidad de este proyecto.

Y es que la finalidad de sectorizar los pozos es porque actualmente no hay una distribución con colonias, por lo tanto cuando la bomba de un pozo falla, se va el servicio de de agua en varios asentamientos, por lo tanto lo que buscan es que cuando haya problemas con un pozo no sean tantas colonias afectadas.

Aunado a esto, no se le ha dado mantenimiento en los pozos desde hace años, lo que ha provocado que estén en mal estado y que ahora se busque rehabilitarlos, pero hasta el momento las autoridades municipales no han informado de la inversión que se requiere para este proyecto.

Así como en el municipio de Loma Bonita se busca el recurso para este proyecto, en Tuxtepec se va a realizar la obra para sustituir las líneas de conducción de agua potable en la zona centro, debido a que la tubería existente tiene más de 60 años.

