Activa CEPCO protocolos de búsqueda por persona desaparecida en Usila

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), activó sus protocolos de emergencia por la desaparición de una persona en la Cuenca del Papaloapan.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que las autoridades municipales -como primer respondiente- iniciaron la búsqueda de Ernesto I. J. de 24 años de edad, quien salió de su domicilio el día 18 de agosto.

Al no ser localizado el ciudadano originario de San Felipe Usila, el presidente municipal, Filemón Bernardo Hernández, solicitó el apoyo de la CEPCO; por lo que la delegación Cuenca a cargo de Jaime Canseco Claudio, se movilizó este jueves para sumarse a los trabajos que se realizan.

De acuerdo a las autoridades, el joven salió a las 8:30 horas de la mañana, para ir en búsqueda de leña al otro lado del cerro en ese mismo municipio, y al no regresar a su domicilio, fue reportado como desaparecido por sus familiares.

“Al tener que cruzar el río se teme que la corriente lo haya arrastrado, por ello la principal búsqueda se está realizando en el margen de este caudal que llega a la presa Miguel Alemán; sin descartar otras zonas aledañas al lugar”, indicó el funcionario estatal.

De no localizarse en las próximas horas de este viernes y si se cuentan con las condiciones meteorológicas, el helicóptero del Gobierno del Estado estaría ingresando para sobrevolar el margen del río que atraviesa la zona.

