A tres meses de correr al personal de salud, habitantes de la Joya Jacatepec siguen sin médicos



-Solo cuentan con la enfermera y están a la espera de que les asignen un doctor

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A mediados del mes de mayo en la comunidad de La Joya Jacatepec, los habitantes corrieron al personal médico porque les pedían cumplir con medidas contra el covid, y a casi 3 meses siguen sin médicos, únicamente con el servicio de enfermería.

El Presidente Municipal de Jacatepec, Víctor Raúl Hernández López, dijo que cambiar los médicos de la Unidad Medica Rural de La Joya, fue una solicitud de los habitantes ya que les pedían cumplir con las medidas de sanidad para evitar contagios de covid, lo que provocó la molestia de los habitantes y retener al personal de salud por casi 17 horas, sin embargo hasta el momento no hay médicos que quieran ir a esta comunidad.

Agregó que ya están en platicas con el IMSS Bienestar con la finalidad de que asignen un medico a esta unidad.

En esa comunidad, reiteró el Presidente que se han reportado 4 muertes aunque no está confirmado que sea por covid, ya que no se les realizó la prueba, sin embargo por las características no descartó que hayan fallecido a causa de este virus.

Así mismo, unas 10 personas de esta comunidad presentaron síntomas sin embargo con remedios caseros, lograron superar la enfermedad, ya que se han negado a atenderse en un hospital.

En cuanto al municipio de manera general, puntualizó que la mayoría de los que se han contagiado se han recuperado, y tienen el reporte de 3 defunciones de personas que son parte de los grupos vulnerables.

FOTO: Archivo

