Tiran 2 cuerpos desmembrados en Tuxtepec, dejan narcomensaje

-Desde hace un mes aproximadamente no ocurrían este tipo de delitos



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La madrugada de este miércoles dejaron dos cuerpos descuartizados en la avenida Carranza y la calle mutualismo a unas cuadras del palacio municipal, lo que provocó movilización policiaca y posteriormente que las corporaciones de seguridad retiraran los cuerpos.

Desde hace aproximadamente un mes en Tuxtepec, no se habían reportado hechos como el de esta madrugada, en donde dejaron un mensaje, advirtiendo que seguirán más hechos delictivos.

Uno de los cuerpos fue identificado como Diego C. Z. con domicilio en la colonia Santa Clara, sin embargo hasta el momento se desconoce de la identidad del otro cuerpo que dejaron.

Cabe hace mención que otro hecho que alarmó a la población fue el de dos cuerpos que dejaron tirados entre Loma Bonita y José Azueta, hechos que también habían dejado de ocurrir en este municipio Piñero.

Cabe hacer mención que la Cuenca del Papaloapan desde hace 4 años empezó a reportar hechos violentos, lo que la posicionó entre las primeras por homicidios, y lo que provocó que los gobernadores de Oaxaca Alejandro Murat y el de Veracruz Cuitláhuac García, impulsarán acciones para disminuir estos hechos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario