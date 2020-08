Sindicato de telefonistas se manifiestan en Oaxaca, demandan que Telmex respete contrato colectivo

-Denuncian que la intención de la empresa es negar el derecho de jubilación a los trabajadores de nuevo ingreso

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, llevan a cabo este día una jornada de protesta que consiste en una falta colectiva, debido a que la empresa Teléfonos de México no muestra voluntad para cumplir con la negociación actual, además de querer eliminar la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo con relación a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso.

Esta movilización se está realizando a nivel nacional, por ello todas las instalaciones de la empresa en el país no abrieron debido a esta movilización, el sindicato menciona que la empresa les ha comentado sobre la situación económica por la que está atravesando, la cual consideran los trabajadores es transitoria y no están dispuestos a sacrificar el derecho a la jubilación del personal de nuevo ingreso.

En un comunicado emitido por el sindicato mencionan estar consientes de la importancia que tiene el servicio de telecomunicaciones en esta pandemia, sin embargo señalan que no pueden permitir que la empresa aproveche esta situación para presionar a la base trabajadora, con la intención de que sean los trabajadores los que paguen por algo que no tienen la culpa.

Por esta situación hacen un llamado al gobierno federal para que intervenga de manera directa en la negociación contractual, pues señalan que es importante la defensa de los derechos laborares de la base trabajadora, por lo cual defenderán el derecho a la jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso, así como los intereses de la clase trabajadora.

